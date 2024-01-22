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Кулеба об оружии для Украины: чем длиннее радиус, тем короче будет война

Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал министров стран Европейского союза предоставить Украине больше оружия, подчеркнув, что количество и дальность влияют на продолжительность войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел.

Глава МИД обратил внимание министров стран ЕС на эскалацию воздушного террора России и призвал их увеличить и ускорить военную поддержку нашего государства.

"Укрепление ПВО остается приоритетом. "Патриоты", NASAMS, IRIS-T и SAMP-T - это аббревиатуры, которые спасают целые города и тысячи человеческих жизней. Призываю также ускорить поставки артиллерийских снарядов, дронов всех типов и дальнобойных ракет с радиусом в 300+ километров. Чем больше снарядов, тем меньше потери; чем длиннее радиус (речь идет о радиусе действия, - ред.), тем короче будет война", - заявил Кулеба.

Кроме этого глава МИД напомнил о необходимости создания общего пространства европейских оборонных индустрий и европейского оборонного хаба в Украине.

Напомним, сегодня мы писали, что в Евросоюзе начинают работать над новым планом предоставления десятков миллиардов долларов военной помощи Украине.

Данные действия инициированы в рамках обновления критически важной программы помощи, поскольку есть страны, блокирующие финансирование в 50 миллиардов евро.

Блокировка 50 млрд евро от ЕС для Украины

В середине декабря 2023 года на саммите лидеров стран Европейского союза Венгрия заблокировала решение выделить Украине 50 млрд евро на 2024-2027 годы.

Теперь вопросы помощи Украине будут рассматриваться на саммите ЕС 1 февраля. В то же время, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан угрожает, что заблокирует его. Будапешт требует от ЕС в обмен на одобрение пакета.

На фоне этого в Европарламенте инициировали сбор подписей под петицией, чтобы лишить Венгрию права голоса в Совете ЕС, и необходимое количество подписей уже было собрано.

Подробнее о том, как ЕС договаривается по Украине и лишат ли Орбана права вето - читайте в материале РБК-Украина.

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