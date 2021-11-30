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Кулеба о заявлении Лукашенко по Крыму: мы будем оценивать его действия, а не слова

Автор: Артур Родивилов

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что признание Беларусью незаконной оккупации Крыма нанесет непоправимый удар по отношениям с Украиной. Однако на заявление самопровозглашенного президента Александра Лукашенко о возможном визите на полуостров не будет реагировать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

Кулеба, выступая перед журналистами на саммите министров НАТО, отметил, что "нет смысла оценивать каждое проявление потока сознания", который регулярно осуществляется на различных медийных платформах Александром Лукашенко.

"Мы будем оценивать его действия. Если Беларусь действительно признает незаконную оккупацию Крыма Россией, это нанесет непоправимый удар по украинско-белорусским отношениям. Мы будем действовать по полной программе. Крым это не тот вопрос, где мы позволяем себе воздержание", - сказал Кулеба.

Напомним, лидер правящего в Беларуси режима впервые назвал оккупированный Крым "де-факто и де-юре российским". А также заявил о том, что договорился посетить его вместе с президентом России Владимиром Путиным.

В частности он якобы планирует по приглашению Путина посетить базу ВКС в Севастополе.

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Дмитрий Кулеба