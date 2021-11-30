Кулеба о заявлении Лукашенко по Крыму: мы будем оценивать его действия, а не слова

Кулеба, выступая перед журналистами на саммите министров НАТО, отметил, что "нет смысла оценивать каждое проявление потока сознания", который регулярно осуществляется на различных медийных платформах Александром Лукашенко.

"Мы будем оценивать его действия. Если Беларусь действительно признает незаконную оккупацию Крыма Россией, это нанесет непоправимый удар по украинско-белорусским отношениям. Мы будем действовать по полной программе. Крым это не тот вопрос, где мы позволяем себе воздержание", - сказал Кулеба.