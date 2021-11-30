RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Кулеба про заяву Лукашенка щодо Криму: ми будемо оцінювати його дії, а не слова

Автор: Артур Родивилов

Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що визнання Білоруссю незаконної окупації Криму завдасть непоправного удару по відносинах з Україною. Однак на заяву самопроголошеного президента Олександра Лукашенка про можливий візит на півострів не реагуватиме.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

Кулеба, виступаючи перед журналістами на саміті міністрів НАТО, зазначив, що "немає сенсу оцінювати кожен прояв потоку свідомості", який регулярно здійснюється на різних медійних платформах Олександром Лукашенком.

"Ми будемо оцінювати його дії. Якщо Білорусь дійсно визнає незаконну окупацію Криму Росією, це завдасть непоправного удару по українсько-білоруським відносинам. Ми будемо діяти по повній програмі. Крим це не те питання, де ми дозволяємо собі стримування", - сказав Кулеба.

Нагадаємо, лідер керівного в Білорусі режиму вперше назвав окупований Крим "де-факто і де-юре російським". А також заявив про те, що домовився відвідати його разом з президентом Росії Володимиром Путіним.

Зокрема він нібито планує на запрошення Путіна відвідати базу ВКС у Севастополі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дмитро Кулеба