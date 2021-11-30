ru ua
Ср, 01 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Кулеба о заявлении Лукашенко по Крыму: мы будем оценивать его действия, а не слова

Новина українською →
Рига, Вторник 30 ноября 2021 23:05
Кулеба о заявлении Лукашенко по Крыму: мы будем оценивать его действия, а не слова Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что признание Беларусью незаконной оккупации Крыма нанесет непоправимый удар по отношениям с Украиной. Однако на заявление самопровозглашенного президента Александра Лукашенко о возможном визите на полуостров не будет реагировать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

Кулеба, выступая перед журналистами на саммите министров НАТО, отметил, что "нет смысла оценивать каждое проявление потока сознания", который регулярно осуществляется на различных медийных платформах Александром Лукашенко.

"Мы будем оценивать его действия. Если Беларусь действительно признает незаконную оккупацию Крыма Россией, это нанесет непоправимый удар по украинско-белорусским отношениям. Мы будем действовать по полной программе. Крым это не тот вопрос, где мы позволяем себе воздержание", - сказал Кулеба.

Напомним, лидер правящего в Беларуси режима впервые назвал оккупированный Крым "де-факто и де-юре российским". А также заявил о том, что договорился посетить его вместе с президентом России Владимиром Путиным.

В частности он якобы планирует по приглашению Путина посетить базу ВКС в Севастополе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дмитрий Кулеба
NEWS
Лукашенко впервые назвал Крым "де-юре российским". И посетит его с Путиным
Лукашенко впервые назвал Крым "де-юре российским". И посетит его с Путиным
DAILY
"Нетоварное соседство". Как и чем торгуют между собой враждующие страны
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора "Нетоварное соседство". Как и чем торгуют между собой враждующие страны