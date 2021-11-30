Кулеба про заяву Лукашенка щодо Криму: ми будемо оцінювати його дії, а не слова
Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що визнання Білоруссю незаконної окупації Криму завдасть непоправного удару по відносинах з Україною. Однак на заяву самопроголошеного президента Олександра Лукашенка про можливий візит на півострів не реагуватиме.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".
Кулеба, виступаючи перед журналістами на саміті міністрів НАТО, зазначив, що "немає сенсу оцінювати кожен прояв потоку свідомості", який регулярно здійснюється на різних медійних платформах Олександром Лукашенком.
"Ми будемо оцінювати його дії. Якщо Білорусь дійсно визнає незаконну окупацію Криму Росією, це завдасть непоправного удару по українсько-білоруським відносинам. Ми будемо діяти по повній програмі. Крим це не те питання, де ми дозволяємо собі стримування", - сказав Кулеба.
Нагадаємо, лідер керівного в Білорусі режиму вперше назвав окупований Крим "де-факто і де-юре російським". А також заявив про те, що домовився відвідати його разом з президентом Росії Володимиром Путіним.
Зокрема він нібито планує на запрошення Путіна відвідати базу ВКС у Севастополі.