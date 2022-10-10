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Кулеба про заявку України в НАТО: останні дії РФ позбавляють скептиків аргументів

Фото: останні дії РФ позбавляють скептиків аргументів (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Ракетні обстріли Росії по території України у понеділок, 10 жовтня, позбавляють скептиків української заявки в НАТО аргументів проти неї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника МЗС України Дмитра Кулеби в ефірі національного телемарафону.

"Завжди аж до моменту ухвалення рішення буде хтось хто вагатиметься", - заявив міністр.

За його словами, така саме історія була із заявкою на членство в ЄС, відповідно так буде з членством в НАТО.

"Але ці дії Росії скажем так, позбавляють деяких скептиків української заявки аргументів проти неї", - додав Кулеба.

Нагадаємо, що 30 вересня президент України Володимир Зеленський оголосив про подання заявки на вступ до НАТО та зазначив, країна розраховує на приєднання у прискореному порядку.

Як згодом стало відомо, в Сполучених Штатах Америки вважають, що вступ України до НАТО наразі "не на часі".

У понеділок, 10 жовтня, Україна зазнала однієї з наймасштабніших масованих атак з боку РФ. Під обстрілом опинились Київ, Житомир, Львів. У багатьох областях спрацювала ППО.

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НАТОДмитро КулебаВійна в Україні