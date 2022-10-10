Кулеба про заявку України в НАТО: останні дії РФ позбавляють скептиків аргументів

Ракетні обстріли Росії по території України у понеділок, 10 жовтня, позбавляють скептиків української заявки в НАТО аргументів проти неї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника МЗС України Дмитра Кулеби в ефірі національного телемарафону.