Кулеба о заявке Украины в НАТО: последние действия РФ лишают скептиков аргументов

Ракетные обстрелы России по территории Украины в понедельник, 10 октября, лишают скептиков украинской заявки в НАТО аргументов против нее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в эфире национального телемарафона.