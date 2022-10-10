Кулеба о заявке Украины в НАТО: последние действия РФ лишают скептиков аргументов

Ракетные обстрелы России по территории Украины в понедельник, 10 октября, лишают скептиков украинской заявки в НАТО аргументов против нее.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в эфире национального телемарафона.
"Всегда вплоть до момента принятия решения кто-то будет колебаться", - заявил министр.
По его словам, такая же история была с заявкой на членство в ЕС, соответственно так будет с членством в НАТО.
"Но эти действия России скажем так, лишают некоторых скептиков украинской заявки аргументов против нее", - добавил Кулеба.
Напомним, что 30 сентября президент Украины Владимир Зеленский объявил о подаче заявки на вступление в НАТО и отметил, что страна рассчитывает на присоединение в ускоренном порядке.
Как впоследствии стало известно, в Соединенных Штатах Америки считают, что вступление Украины в НАТО пока "некогда".
В понедельник, 10 октября, Украина подверглась одной из самых масштабных массированных атак со стороны РФ. Под обстрелом оказались Киев, Житомир, Львов. Во многих областях сработало ПВО.
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