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Кулеба о заявке Украины в НАТО: последние действия РФ лишают скептиков аргументов

Фото: последние действия РФ лишают скептиков аргументов (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Ракетные обстрелы России по территории Украины в понедельник, 10 октября, лишают скептиков украинской заявки в НАТО аргументов против нее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в эфире национального телемарафона.

"Всегда вплоть до момента принятия решения кто-то будет колебаться", - заявил министр.

По его словам, такая же история была с заявкой на членство в ЕС, соответственно так будет с членством в НАТО.

"Но эти действия России скажем так, лишают некоторых скептиков украинской заявки аргументов против нее", - добавил Кулеба.

Напомним, что 30 сентября президент Украины Владимир Зеленский объявил о подаче заявки на вступление в НАТО и отметил, что страна рассчитывает на присоединение в ускоренном порядке.

Как впоследствии стало известно, в Соединенных Штатах Америки считают, что вступление Украины в НАТО пока "некогда".

В понедельник, 10 октября, Украина подверглась одной из самых масштабных массированных атак со стороны РФ. Под обстрелом оказались Киев, Житомир, Львов. Во многих областях сработало ПВО.

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