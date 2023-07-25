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Кулеба заявив, що йому відомо про спроби РФ експортувати зерно через Катар та Туреччину

Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Росія намагається експортувати зерно через Катар та Туреччину. Хоча для будь-якої країни було б "ганебним" брати участь у такій угоді.

Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба, пише РБК-Україна з посиланням на France 24.

За його словами, цей крок показує, що Росія "хоче заробити більше грошей, отримуючи вигоду з вищих цін, спровокованих її власними діями".

"Мета Росії - спровокувати посилення глобальної продовольчої кризи, безперешкодно експортувати власне зерно і заробити якнайбільше грошей", - додав міністр, уточнивши, що "розплачуються народи України та Африки".

На його думку, Росія набиватиме свої кишені, щоб фінансувати військову машину за рахунок Африки".

Викрадення українського зерна РФ

Росія почала викрадати зерно з окупованих територій України майже з перших днів масштабного вторгнення в Україну. При цьому Росія відправляє зерно, яке незаконно вивезла з України, з території Криму до країн Ближнього Сходу. Нещодавно стало відомо, що для того, щоб красти зерно було зручніше, окупанти приводять сільськогосподарську продукцію та діяльність сільгоспвиробників у відповідність до стандартів ветеринарного та фітосанітарного нагляду РФ.

Зазначимо, що 17 липня в Росії заявили про припинення "зернової угоди", укладеної раніше. У зв'язку з цим Україна втратила можливість експортувати агропродукцію "зерновим коридором", організованим в рамках угоди, підписаної за участю ООН та Туреччини у липні минулого року в Стамбулі. Докладніше про вихід РФ із "зернової угоди" - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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Дмитро КулебаКатарТурция