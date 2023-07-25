Кулеба заявил, что ему известно о попытках РФ экспортировать зерно через Катар и Турцию

По его словам, этот шаг показывает, что Россия "хочет заработать больше денег, извлекая выгоду из более высоких цен, спровоцированных ее собственными действиями".

"Цель России - спровоцировать усиление глобального продовольственного кризиса, беспрепятственно экспортировать собственное зерно и заработать как можно больше денег", - добавил министр, уточнив, что "расплачиваются народы Украины и Африки".

По его мнению, Россия будет набивать свои карманы, чтобы финансировать военную машину за счет Африки".

Россия начала красть зерно с оккупированных территорий Украины с первых дней масштабного вторжения в Украину. При этом Россия отправляет незаконно вывезенное из Украины зерно с территории Крыма в страны Ближнего Востока. Недавно стало известно, что для того, чтобы красть зерно было удобнее, оккупанты приводят сельскохозяйственную продукцию и деятельность сельхозпроизводителей в соответствие стандартам ветеринарного и фитосанитарного надзора РФ.

Отметим, что 17 июля в России заявили о прекращении "зернового соглашения", заключенного ранее. В связи с этим Украина лишилась возможности экспортировать агропродукцию по "зерновому коридору", организованному в рамках соглашения, подписанного с участием ООН и Турции в июле прошлого года в Стамбуле. Подробнее о выходе РФ из "зерновой сделки" - читайте в материале РБК-Украина.