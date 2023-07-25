Кулеба заявил, что ему известно о попытках РФ экспортировать зерно через Катар и Турцию

Россия пытается экспортировать зерно через Катар и Турцию. Хотя для любой страны было бы "позорным" участвовать в такой сделке.
Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, пишет РБК-Украина со ссылкой на его интервью France 24.
По его словам, этот шаг показывает, что Россия "хочет заработать больше денег, извлекая выгоду из более высоких цен, спровоцированных ее собственными действиями".
"Цель России - спровоцировать усиление глобального продовольственного кризиса, беспрепятственно экспортировать собственное зерно и заработать как можно больше денег", - добавил министр, уточнив, что "расплачиваются народы Украины и Африки".
По его мнению, Россия будет набивать свои карманы, чтобы финансировать военную машину за счет Африки".
Россия начала красть зерно с оккупированных территорий Украины с первых дней масштабного вторжения в Украину. При этом Россия отправляет незаконно вывезенное из Украины зерно с территории Крыма в страны Ближнего Востока. Недавно стало известно, что для того, чтобы красть зерно было удобнее, оккупанты приводят сельскохозяйственную продукцию и деятельность сельхозпроизводителей в соответствие стандартам ветеринарного и фитосанитарного надзора РФ.
Отметим, что 17 июля в России заявили о прекращении "зернового соглашения", заключенного ранее. В связи с этим Украина лишилась возможности экспортировать агропродукцию по "зерновому коридору", организованному в рамках соглашения, подписанного с участием ООН и Турции в июле прошлого года в Стамбуле. Подробнее о выходе РФ из "зерновой сделки" - читайте в материале РБК-Украина.
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