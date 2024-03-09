Кулеба заявив, що Україні потрібні необмежені постачання військової допомоги

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сказав, що Україні потрібні необмежені постачання військової допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW .

За словами Кулеби, допомога "крапля по краплі" Україні більше не працює і потрібно забезпечити "необмежене та своєчасне" постачання озброєння та боєприпасів.

"Стратегія допомоги Україні крапля по краплі більше не працює. Якщо все продовжуватиметься так, як зараз, то добром не закінчиться ні для кого", - заявив Кулеба у п'ятницю, 8 березня, на спільній прес-конференції у Вільнюсі з головами МЗС Латвії, Литви, Естонії та Франції.

За словами глави української дипломатії, епоха миру в Європі закінчилася. І тепер "слабкі рішення" призведуть до "великих війн", а "сильні" - до їхнього закінчення.

Також міністр не побачив проблем у присутності іноземних військових в Україні.

"У період з 2014 по 2022 рік в Україні дуже ефективно діяла безліч навчальних місій. Я не бачу причин, чому це не може тривати", - сказав Кулеба.

Раніше ми повідомляли, що Дмитро Кулеба закликав союзників у терміновому порядку збільшити та прискорити підтримку України

Також, за словами Кулеби, якщо Європа хоче відновити світ - їй потрібно збільшити виробництво зброї.

До речі, Міністр закордонних справ України відповів тим, хтоне вірить у можливу агресію РФ проти НАТО.