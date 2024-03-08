"Читайте підручники історії". Кулеба відповів тим, хто не вірить у можливу агресію РФ проти НАТО

Тим партнерам України, які не вірять, що Росія може напасти на країни НАТО, варто почитати підручники історії та послухати заяви диктатора Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.

Глава МЗС нагадав, що в Україні та в Європі зараз триває війна. І партнерам треба відкинути страх і нерішучість, подолати внутрішні розбіжності та приймати сильні рішення, які забезпечать для України все необхідне. В іншому випадку їм доведеться приймати рішення іншого масштабу та трагічності для порятунку власних людей та міст.

"Хто не вірить, що війна може прийти на територію НАТО - читайте підручники історії та слухайте, що зараз каже російський диктатор", - додав Кулеба.

Що передувало

Нагадаємо, останнім часом у Європі дедалі частіше говорять про можливий напад Росії на країни НАТО.

Зокрема, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус нещодавно заявив, що Росія може напасти на Альянс протягом 5-8 років. При цьому потрібно готуватися до найгіршого варіанту.

Також і міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс попередив про можливий раптовий напад Росії на країни НАТО.

Як розповів у коментарі РБК-Україна керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, головна мета Росії у разі нападу на НАТО - викликати розкол в Альянсі.