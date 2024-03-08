ua en ru
Пт, 08 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Читайте підручники історії". Кулеба відповів тим, хто не вірить у можливу агресію РФ проти НАТО

П'ятниця 08 березня 2024 23:35
UA EN RU
"Читайте підручники історії". Кулеба відповів тим, хто не вірить у можливу агресію РФ проти НАТО Фото: Дмитро Кулеба, глава МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Тим партнерам України, які не вірять, що Росія може напасти на країни НАТО, варто почитати підручники історії та послухати заяви диктатора Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.

Глава МЗС нагадав, що в Україні та в Європі зараз триває війна. І партнерам треба відкинути страх і нерішучість, подолати внутрішні розбіжності та приймати сильні рішення, які забезпечать для України все необхідне. В іншому випадку їм доведеться приймати рішення іншого масштабу та трагічності для порятунку власних людей та міст.

"Хто не вірить, що війна може прийти на територію НАТО - читайте підручники історії та слухайте, що зараз каже російський диктатор", - додав Кулеба.

Що передувало

Нагадаємо, останнім часом у Європі дедалі частіше говорять про можливий напад Росії на країни НАТО.

Зокрема, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус нещодавно заявив, що Росія може напасти на Альянс протягом 5-8 років. При цьому потрібно готуватися до найгіршого варіанту.

Також і міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс попередив про можливий раптовий напад Росії на країни НАТО.

Як розповів у коментарі РБК-Україна керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, головна мета Росії у разі нападу на НАТО - викликати розкол в Альянсі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МЗС України Дмитро Кулеба
NEWS
Кабмін затвердив документи, які дозволять отримати 6 млрд євро від Євросоюзу
Кабмін затвердив документи, які дозволять отримати 6 млрд євро від Євросоюзу
DAILY
Шторм насувається. Як Дональд Трамп йде до другого президентського терміну у США
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Шторм насувається. Як Дональд Трамп йде до другого президентського терміну у США