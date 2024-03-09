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Кулеба заявил, что Украине нужны неограниченные поставки военной помощи

Вильнюс, Суббота 09 марта 2024 02:53
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Кулеба заявил, что Украине нужны неограниченные поставки военной помощи Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владислав Прийменко

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал, что Украине нужны неограниченные поставки военной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

По словам Кулебы, помощь "капля по капле" Украине больше не работает и нужно обеспечить "неограниченную и своевременную" поставку вооружения и боеприпасов.

"Стратегия помощи Украине капля по капле больше не работает. Если все будет продолжаться так, как сейчас, то добром не закончится ни для кого", - заявил Кулеба в пятницу, 8 марта, на совместной пресс-конференции в Вильнюсе с главами МИД Латвии, Литвы, Эстонии и Франции.

По словам главы украинской дипломатии, эпоха мира в Европе закончилась. И теперь "слабые решения" приведут к "большим войнам", а "сильные" - к их окончанию.

Также министр не увидел проблем в присутствии иностранных военных в Украине.

"В период с 2014 по 2022 год в Украине очень эффективно действовало множество учебных миссий. Я не вижу причин, почему это не может продолжаться", - сказал Кулеба.

Ранее мы сообщали, что Дмитрий Кулеба призвал союзников в срочном порядке увеличить и ускорить поддержку Украины

Также по словам Кулебы, если Европа хочет восстановить мир - ей нужно увеличить производство оружия.

К слову, министр иностранных дел Украины ответил тем, кто не верит в возможную агрессию РФ против НАТО.

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