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Кулеба заявив про рух у питанні зони ядерної безпеки навколо ЗАЕС

Фото: Дмитро Кулеба, голова МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Україна з Міжнародним агентством з атомної енергії рухаються крок за кроком до встановлення зони ядерної безпеки навколо Запорізької АЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС України Дмитра Кулеби під час спільного брифінгу зі словацьким колегою Растиславом Качером.

За словами Кулеби, він у постійному тісному контакті з гендиректором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі з питання зони ядерної безпеки навколо ЗАЕС.

"Безумовно, всі ми зацікавлені в тому, щоб усі ядерні, атомні електростанції, не тільки Запорізька АЕС, перебували в безпеці. Цього дуже важко досягти, не зупинивши російські ракетні удари територією України, але ми рухаємося вперед крок за кроком у повному порозумінні з МАГАТЕ. Але дипломатія має таке правило, що ніщо не погоджено, поки все не погоджено", - додав міністр.

Нагадаємо, раніше Гроссі заявляв, що зону ядерної безпеки навколо ЗАЕС можуть встановити вже до кінця року.

Також ми писали, щоу Росії підтвердили обговорення декларації про зону ядерної безпеки навколо ЗАЕС.

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