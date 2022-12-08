Кулеба заявил о движении в вопросе зоны ядерной безопасности вокруг ЗАЭС

Украина с Международным агентством по атомной энергии движутся шаг за шагом к установлению зоны ядерной безопасности вокруг Запорожской АЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в ходе совместного брифинга с словацким коллегой Растиславом Качером.

По словам Кулебы, он находится в постоянном тесном контакте с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси по вопросу зоны ядерной безопасности вокруг ЗАЭС.

"Безусловно, все мы заинтересованы в том, чтобы все ядерные, атомные электростанции, не только Запорожская АЭС, находились в безопасности. Этого очень трудно достичь, не остановив российские ракетные удары по территории Украины, но мы двигаемся вперед шаг за шагом в полном взаимопонимании с МАГАТЭ. Но у дипломатии есть такое правило, что ничто не согласовано, пока все не согласовано", - добавил министр.