Кулеба заявил, что пытался поговорить с Лавровым, но ему не ответили

Глава МИД РФ Сергей Лавров не ответил на запрос министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы провести телефонный разговор. Запрос российской стороне был направлен несколько месяцев назад, но так и остался без ответа.
Об этом в ходе пресс-конференции заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
"Я запросил разговор с министром иностранных дел РФ Лавровым несколько месяцев назад, но безрезультатно", - сказал Кулеба.
Министр напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский запрашивал телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, но ответ из Москвы не был получен.
Напомним, Владимир Зеленский заявил в интервью французской газете Le Figaro, что подавал запрос на разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Однако в Кремле не ответили.
Отметим, Дмитрий Кулеба ранее заявил, что лишь Москва занимается эскалацией на Донбассе. Это ответственность исключительно России, а не Украины и РФ, подчеркнул он.
Как писало РБК-Украина, группа парламентариев ПАСЕ распространила среди делегатов сессии заявление о провокациях РФ и эскалации военных действий против Украины. В нем отмечается срыв мирных усилий по урегулированию ситуации на востоке Украины.