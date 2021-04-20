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Кулеба заявив, що намагався поговорити з Лавровим, але йому не відповіли

Автор: РБК-Україна

Глава МЗС РФ Сергій Лавров не відповів на запит міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби провести телефонну розмову. Запит російській стороні був направлений кілька місяців тому, але так і залишився без відповіді.

Про це в ході прес-конференції заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба.

"Я запросив розмову з міністром закордонних справ РФ Лавровим кілька місяців тому, але безрезультатно", - сказав Кулеба.

Міністр нагадав, що президент України Володимир Зеленський запитував телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним, але відповідь з Москви не було отримано.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю французькій газеті Le Figaro, що подавав запит на розмову з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. Однак в Кремлі не відповіли.

Відзначимо, Дмитро Кулеба раніше заявив, що лише Москва займається ескалацією на Донбасі. Це відповідальність винятково Росії, а не України і РФ, підкреслив він.

Як писало РБК-Україна, група парламентаріїв ПАРЄ розповсюдила серед делегатів сесії заяву про провокації РФ і ескалації військових дій проти України. У ньому наголошується зрив мирних зусиль по врегулюванню ситуації на сході України.

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Новини України Російська ФедераціяДмитро КулебаЛавров
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