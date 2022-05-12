Кулеба заявил о позитивных изменениях позиции Германии после предоставления оружия Украине
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба высоко оценил реакцию Германии на войну с Россией во время своего визита в Берлин. Он заявил, что произошли позитивные изменения, после того как Германия решила поставить тяжелое вооружение Украине и поддержать предложенное ЕС эмбарго на российскую нефть.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Кулеба заявил, что во время своего европейского тура планирует лоббировать вступление Украины в ЕС, а также дальнейшие санкции против России и ответ на нехватку продовольствия, вызванную конфликтом.
Напомним, накануне Кулеба отправился в тур по Европе. Он посетит Германию, Нидерланды и Бельгию с рабочим визитом.
Ранее Кулеба предложил Германии присоединиться к процессу восстановления одного из регионов Украины, который пострадал в результате российской агрессии.