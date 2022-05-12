Кулеба заявил о позитивных изменениях позиции Германии после предоставления оружия Украине

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба высоко оценил реакцию Германии на войну с Россией во время своего визита в Берлин. Он заявил, что произошли позитивные изменения, после того как Германия решила поставить тяжелое вооружение Украине и поддержать предложенное ЕС эмбарго на российскую нефть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.