Кулеба заявив про позитивні зміни позиції Німеччини після надання зброї Україні

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба високо оцінив реакцію Німеччини на війну з Росією під час свого візиту до Берліна. Він заявив, що відбулися позитивні зміни після того, як Німеччина вирішила поставити важке озброєння Україні і підтримати запропоноване ЄС ембарго на російську нафту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.