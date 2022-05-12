ru ua
Чт, 12 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Кулеба заявив про позитивні зміни позиції Німеччини після надання зброї Україні

Новость на русском →
Берлін, Четвер 12 травня 2022 11:13
Кулеба заявив про позитивні зміни позиції Німеччини після надання зброї Україні Фото: глава МЗС України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба високо оцінив реакцію Німеччини на війну з Росією під час свого візиту до Берліна. Він заявив, що відбулися позитивні зміни після того, як Німеччина вирішила поставити важке озброєння Україні і підтримати запропоноване ЄС ембарго на російську нафту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Кулеба заявив, що під час свого європейського туру планує лобіювати вступ України до ЄС, а також подальші санкції проти Росії і відповідь на брак продовольства, викликану конфліктом.

Нагадаємо, напередодні Кулеба відправився в тур по Європі. Він відвідає Німеччину, Нідерланди та Бельгію з робочим візитом.

Раніше Кулеба запропонував Німеччині приєднатися до процесу відновлення одного з регіонів України, який постраждав внаслідок російської агресії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Германия Дмитро Кулеба Війна Росії проти України
NEWS
Чи є ризик штурму росіянами Одеси: думки експертів
Чи є ризик штурму росіянами Одеси: думки експертів
DAILY
Чи готує Росія штурм Одеси і що стоїть за атаками ворога на місто і область
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Чи готує Росія штурм Одеси і що стоїть за атаками ворога на місто і область