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Кулеба отправляется в тур по Европе. Примет участие в заседании G7

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Киев, Среда 11 мая 2022 13:03
Кулеба отправляется в тур по Европе. Примет участие в заседании G7 Фото: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отправляется в тур по Европе. В частности, он совершит визиты в Германию, Бельгию и Нидерланды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

Зарубежный визит Кулебы состоится с 11 по 18 мая.

Так, с 11 по 14 мая Кулеба проведет в Берлине встречи с членами немецкого правительства и депутатами Бундестага. Будут обсуждаться поставки оружия в Украину, санкции против России и членство Украины в ЕС.

При этом 13 мая в Любеке состоится встреча министров иностранных дел стран G7, в которой также примет участие Кулеба. Он озвучит предложения на воплощение договоренностей, достигнутых на видеоконференции G7 с участием президента Украины Владимира Зеленского.

Затем Кулеба отправится с двухдневным рабочим визитом в Брюссель, где примет участие в заседании Совета ЕС по иностранным делам как специальный гость.

Ключевыми темами станут будущее Европы и роль Украины в нем, введение шестого пакета санкций ЕС против РФ, включающего эмбарго на российскую нефть, привлечение России к ответственности за ее преступления в Украине, предоставление нашему государству статуса кандидата в члены ЕС.

Кулеба обсудит с руководством Еврокомиссии поддержку экономики Украины, восстановлению разрушенной инфраструктуры и увеличению гуманитарной помощи.

В последние два дня европейского тура - 17 и 18 мая - Кулеба посетит Гаагу. Там министр проведет встречи с членами правительства и парламента Нидерландов.

"Во время визита в Нидерланды Кулеба уделит особое внимание продвижению исков Украины против РФ в международных судебных инстанциях для привлечения России к ответственности за ее преступления против Украины и украинского народа", - говорится в сообщении.

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