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Кулеба завтра встретится с главой МИД Германии

Автор: Дмитрий Левицкий

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в рамках рабочего визита в Берлин встретится с главой немецкой дипломатии Хайко Маасом. Встреча глав внешнеполитических ведомств состоится завтра.

Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины.

После встречи Кулеба и Маас проведут совместную пресс-конференцию. Начало пресс-конференции дипломатов запланировано на 17:00.

Кроме того, украинский министр планирует провести переговоры с федеральным министром экономического сотрудничества и развития Германии Гердом Мюллером и с руководством ведущих немецких политических партий.

Напомним, сегодня глава украинского МИД планировал поговорить с советником канцлера Германии Ангелы Меркель. Кулеба собирался поднять вопрос российского газопровода "Северный поток-2".

Добавим, сегодня глава немецкого МИД прокомментировал отмену санкций США против Nord Stream 2 AG. Маас назвал вдохновляющим такое решение Вашингтона.

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Новости Украины МИД УкраиныГерманияДмитрий КулебаХайко Маас