Кулеба завтра зустрінеться з главою МЗС Німеччини

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в рамках робочого візиту в Берлін зустрінеться з главою німецької дипломатії Хайко Маасом. Зустріч очільників зовнішньополітичних відомств відбудеться завтра.
Після зустрічі Кулеба та Маас проведуть спільну прес-конференцію. Початок прес-конференції дипломатів заплановано на 17:00.
Крім того, український міністр планує провести переговори з федеральним міністром економічного співробітництва та розвитку Німеччини Ґердом Мюллером та з керівництвом провідних німецьких політичних партій.
Нагадаємо, сьогодні глава українського МЗС планував поговорити з радником канцлера Німеччини Ангели Меркель. Кулеба збирався порушити питання російського газопроводу "Північний потік-2".
Додамо, сьогодні глава німецького МЗС прокоментував скасування санкцій США проти Nord Stream 2 AG. Маас назвав надихаючим таке рішення Вашингтону.