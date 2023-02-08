Кулеба зателефонував Блінкену: про що говорили

Глава МЗС Дмитро Кулеба 7 лютого провів телефонну розмову з державним секретарем США Ентоні Блінкеном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter міністра закордонних справ України.

Дипломат вказав, що розмова була "цілеспрямованою". Керівники зовнішньополітичних відомств підняли тему нової військової допомоги, нових санкцій проти РФ та підготовки важливих подій. Оскільки, як зазначив Кулеба, російське повномасштабне вторгнення "наближається до річної позначки". "РФ зробила б серйозну помилку, якби подумала, що комусь набридне боротися зі злом, що вона приносить", - додав міністр закордонних справ України.