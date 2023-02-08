Кулеба позвонил Блинкену: о чем говорили

Фото: Кулеба пообщался по телефону с Блинкеном (коллаж РБК-Украина)

Глава МИД Дмитрий Кулеба 7 февраля провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра иностранных дел Украины.

Дипломат указал, что разговор был "целенаправленным". Руководители внешнеполитических ведомств подняли тему новой военной помощи, новых санкций против РФ и подготовки важных событий. Поскольку, как отметил Кулеба, российское полномасштабное вторжение "приближается к годовой отметке". "РФ совершила бы серьезную ошибку, если бы подумала, что кому-то надоест бороться со злом, что она приносит", - добавил министр иностранных дел Украины.