Кулеба запросив Йорданію та Перу приєднатися до української формули миру

"Я розмовляв зі своєю перуанською колегою Аною Гервасі. Я вдячний Перу за принципову позицію, згідно з якою війна має бути негайно припинена, коли Росія виведе свої війська з України", - йдеться у повідомленні.

Міністр запросив Перу приєднатися до української формули миру та зусиль із притягнення Росії до відповідальності.

Також Кулеба розповів про деталі розмови з Айманом Сафаді. Він також запропонував Йорданії взяти участь у реалізації української формули миру. Міністри обговорили подальші кроки з розвитку взаємовигідного двостороннього співробітництва.

Українська Формула миру

Президент України Володимир Зеленський представив мирний план ("формулу миру") ще у листопаді 2022 року. Ініціатива складається з 10 пунктів та передбачає поновлення контролю України над територією, повернення полонених, переслідування воєнних злочинців.

Також українська формула миру полягає у гарантіях радіаційної, ядерної, продовольчої та енергетичної безпеки.

Нещодавно президент Зеленський заявив, що хоче провести мирний саміт у символічну дату - 500 днів повномасштабної війни. Данія та Швеція зголосилися провести саміт.

Також Україна запросить Бразилію та інші країни Глобального Півдня на Глобальний саміт миру, який буде присвячений обговоренню української формули миру щодо закінчення війни.