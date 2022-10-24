Кулеба запросив МАГАТЕ перевірити об’єкти, які РФ видає за місця розробки "брудної бомби"

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі.

"У розмові з гендиректором Рафаелем Гроссі я офіційно запросив МАГАТЕ негайно надіслати експертів на мирні об’єкти в Україні, які РФ брехливо описує як місця розробки "брудної бомби", - заявив Кулеба.

Гроссі погодився на таку пропозицію. Як заявив Кулеба, Україна була і залишається прозорою.

"Нам немає чого ховати", - додав Кулеба.