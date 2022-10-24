Кулеба запросив МАГАТЕ перевірити об’єкти, які РФ видає за місця розробки "брудної бомби"

Україна офіційно запросила Міжнародне агентство з атомної енергетики (МАГАТЕ) перевірити об’єкти, які РФ описує як місця розробки "брудної бомби".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку МЗС України.
Очільник МЗС України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі.
"У розмові з гендиректором Рафаелем Гроссі я офіційно запросив МАГАТЕ негайно надіслати експертів на мирні об’єкти в Україні, які РФ брехливо описує як місця розробки "брудної бомби", - заявив Кулеба.
Гроссі погодився на таку пропозицію. Як заявив Кулеба, Україна була і залишається прозорою.
"Нам немає чого ховати", - додав Кулеба.
Росія почала вкидати інформацію про нібито "провокацію" України ще 23 жовтня. Тоді міністр оборони РФ Сергій Шойгу зателефонував колегам із Франції та Німеччини і заявив, що Україна збирається використати "брудну бомбу".
Цю ж інформацію озвучив і прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков. За їхніми словами, роботи над створенням брудної бомби знаходяться на фінальній стадії, а збирати їх могли нібито за допомогою Харківського фізико-технічного інституту чи інституту ядерних досліджень при академії наук у Києві. Докладніше про це - у матеріалі РБК-Україна.
Начальник Генштабу РФ генерал армії Валерій Герасимов у телефонних розмовах із начальником Штабу оборони Британії та головою комітету начальників штабів США розповів їм про "брудну бомбу", яку нібито створює Україна.
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