Кулеба запропонував чеським компаніям взяти участь у Military-Tech форумі

Глава МЗС України, Дмитро Кулеба запросив чеські компанії взяти участь в першому Форумі оборонних індустрій, який відбудеться у жовтні цього року.

Як повідомляє РБК-Україна, про це він заявив під час виступу на нараді чеських послів у Празі.

За його словами, на Форумі українські та іноземні виробники зможуть створити спільні підприємства. Окрім цього він вважає, що це дозволить укласти альянси, підписати контракти та відкрити нові можливості для спільного розвитку країн.

Форум оборонних індустрій в Україні

Нагадаємо, вперше про Форум розповів міністр Закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Він зауважив, що Україні потрібно щоб і виробництво ставало частиною цього загального "натівського" виробничого комплексу.

Ремонт техніки в Україні

Нагадаємо, ми повідомляли, що німецька компанія Rheinmetall планує створити в Україні ремонтний центр для танків Leopard та іншої військової техніки, яка постачається Берліном, вже наприкінці літа.

Крім того, концерн Rheinmetall планує відкрити свій завод із виробництва бронетехніки в Україні вже протягом 12 тижнів.

Більш детально про Rheinmetall можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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