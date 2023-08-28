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Кулеба предложил чешским компаниям принять участие в Military-Tech форуме

Понедельник 28 августа 2023 15:53
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Кулеба предложил чешским компаниям принять участие в Military-Tech форуме Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пригласил чешские компании принять участие в первом Форуме оборонных индустрий, который состоится в октябре этого года.

Как сообщает РБК-Украина, об этом он заявил во время выступления на совещании чешских послов в Праге.

По его словам, на форуме украинские и иностранные производители смогут создать совместные предприятия. Кроме того, он считает, что это позволит заключить альянсы, подписать контракты и открыть новые возможности для совместного развития стран.

Форум оборонных индустрий в Украине

Напомним, впервые о Форуме рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Он отметил, что Украине нужно, чтобы и производство становилось частью этого общего "натовского" производственного комплекса.

Ремонт техники в Украине

Напомним, мы сообщали, что немецкая компания Rheinmetall планирует создать в Украине ремонтный центр для танков Leopard и другой военной техники, поставляемой Берлином, уже в конце лета.

Кроме того, концерн Rheinmetall планирует открыть свой завод по производству бронетехники в Украине уже 12 недель.

Более подробно о Rheinmetall можете узнать в материале РБК-Украина.

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Дмитрий Кулеба Чехия Война России против Украины
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