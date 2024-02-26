Кулеба призвал запретить экспорт снарядов из Европы в другие страны, кроме Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал запретить экспорт боеприпасов из Европы в другие страны, кроме Украины. Это связано с острой нехваткой снарядов в украинской армии.

"Все контракты на экспорт боеприпасов, произведенных в Европе, в третьи страны должны быть приостановлены, и все такие боеприпасы должны быть отправлены в Украину. Каждый патрон, произведенный в Европе, должен служить цели защиты Европы", - сказал он.

Кроме того, Кулеба обвинил западных союзников в нехватке боеприпасов.

"Я жалуюсь на нехватку боеприпасов на каждой встрече с нашими партнерами. Они все знают об этом и совершили ошибки, которые признают. Они поздно решили наращивать собственное производство, заключать долгосрочные контракты и запускать новые производственные линии. К сожалению, сейчас мы расплачиваемся за эти ошибки. Мы прилагаем все усилия для того, чтобы боеприпасы теперь закупались европейскими государствами в третьих странах и предоставлялись Украине", - добавил министр.

Снаряды для Украины

В конце января 2024 года Bloomberg писал, что Европейский союз не сможет предоставить обещанный миллион снарядов Украине к условленному ранее сроку, 1 марта 2024 года. К этому времени у стран ЕС наберется только 600 тысяч боеприпасов. По словам еврокомиссара по вопросам финансов Йоханнеса Хана, ЕС сможет производить для Украины до 2 млн артиллерийских боеприпасов ежегодно с 2025 года.

Напомним, в марте 2023 года министры обороны и иностранных дел ЕС согласовали план по совместной закупке боеприпасов. Он предусматривает предоставление Украине 1 млн снарядов в течение следующих 12 месяцев. В частности, речь шла о семи странах. Но уже в ноябре ЕС проинформировал членов, что вряд ли сможет передать Украине обещанный 1 млн артснарядов. Этот план должны выполнить до марта 2024 года.

При этом в конце ноября еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка ЕС Тьерри Бретон, приводя статистические данные заявлял, что к весне 2024 года производственный потенциал оборонных предприятий в ЕС составит больше миллиона артиллерийских снарядов. Но для передачи боеприпасов Украине нужно соответствующее решение, которого пока нет.