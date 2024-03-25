Кулеба закликав терміново посилити ППО України, особливо Patriot

Атака на Київ

Вранці 25 березня у Києві було оголошено повітряну тривогу. Водночас Повітряні сили ЗСУ повідомили про рух ракети на Київ.

Після цього у столиці пролунали вибухи. При цьому у КМВА повідомляли про роботу ППО.

Пізніше стало відомо, що у Печерському районі столиці пошкоджено багатоповерховий будинок. Крім того, зафіксовано падіння уламків у Солом'янському та Дніпровському районах.

Поки що відомо про п'ятьох постраждалих, серед яких підліток.

Детальніше про ракетну атаку на Київ - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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