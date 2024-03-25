Кулеба призвал срочно усилить ПВО Украины, особенно Patriot

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал срочно усилить ПВО Украины, особенно системами Patriot.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Twitter.
"Дети в Киеве бегут в укрытие в 10:30 утра, когда смертоносные российские баллистические ракеты сбиваются над столицей средствами ПВО. Нет таких злодеяний, на которые не пошли бы российские ублюдки, включая попытку нанесения баллистического удара по центру многомиллионного города", - заявил он.
Министр отметил, что Украине нужно ПВО, которое способно отразить любую российскую атаку.
"Это напоминание о том, что Украине срочно требуется больше противовоздушной обороны, в частности, системы Patriot и ракеты, способные отразить любую российскую атаку", - заявил он.
Утром 25 марта в Киеве была объявлена воздушная тревога. Вместе с тем, Воздушные силы ВСУ сообщили о движении ракеты на Киев.
После этого в столице раздались взрывы. При этом в КМВА сообщали о работе ПВО.
Позже стало известно, что в Печерском районе столицы поврежден многоэтажный дом. Кроме того, зафиксировано падение обломков в Соломенском и Днепровском районах.
Пока известно о пяти пострадавших, среди которых подросток.
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