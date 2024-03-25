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Кулеба призвал срочно усилить ПВО Украины, особенно Patriot

Фото: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал срочно усилить ПВО Украины, особенно системами Patriot.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Twitter.

"Дети в Киеве бегут в укрытие в 10:30 утра, когда смертоносные российские баллистические ракеты сбиваются над столицей средствами ПВО. Нет таких злодеяний, на которые не пошли бы российские ублюдки, включая попытку нанесения баллистического удара по центру многомиллионного города", - заявил он. 

Министр отметил, что Украине нужно ПВО, которое способно отразить любую российскую атаку.

"Это напоминание о том, что Украине срочно требуется больше противовоздушной обороны, в частности, системы Patriot и ракеты, способные отразить любую российскую атаку", - заявил он. 

Атака на Киев

Утром 25 марта в Киеве была объявлена воздушная тревога. Вместе с тем, Воздушные силы ВСУ сообщили о движении ракеты на Киев.

После этого в столице раздались взрывы. При этом в КМВА сообщали о работе ПВО.

Позже стало известно, что в Печерском районе столицы поврежден многоэтажный дом. Кроме того, зафиксировано падение обломков в Соломенском и Днепровском районах.

Пока известно о пяти пострадавших, среди которых подросток.

Детальнее о ракетной атаке на Киев - читайте в материале РБК-Украина.

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