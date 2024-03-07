Кулеба закликав союзників терміново збільшити та пришвидшити підтримку України

Як повідомляється, сьогодні, 7 березня, Кулеба взяв участь в ініційований Францією відеоконференції міністрів закордонних справ та оборони країн-союзників щодо підтримки України.

Міністр закликав учасників зустрічі ухвалювати рішення, керуючись двома правилами: швидше і більше.

"Рішення мають бути невідкладними та спрямованими на те, щоб постачати зброю для України набагато швидше та у більших обсягах", - наголосив Кулеба.

Він також закликав міністрів країн-союзників "мати відчуття терміновості, коли йдеться про допомогу Україні, не шукати причини чому щось неможливе, а робити неможливе можливим та ухвалювати рішення".

"Якщо Україні потрібно більше артилерійських боєприпасів і ракет більшої дальності для відбиття атак і звільнення території, - ви маєте можливості виробляти та закуповувати більше цього озброєння. Якщо пошкоджену військову техніку швидше ремонтувати на базах в Україні, а не за кордоном, то треба створювати відповідні можливості в Україні. Якщо ефективніше і більше українських військовослужбовців можна тренувати в Україні, а не за кордоном, значить потрібні саме такі рішення”, - зазначив глава МЗС.

Кулеба також наголосив на необхідності якнайшвидшого нарощування темпів виробництва зброї в Європі, щоб задовольнити потреби України та європейських партнерів. Він закликав усунути всі перешкоди для розвитку та налагодження співпраці європейських оборонних індустрій та виділити всі необхідні ресурси задля створення нових виробничих потужностей.

Снаряди для України

Нагадаємо, наприкінці січня 2024 року Bloomberg писав про те, що Європейський союз (ЄС) не зможе надати Україні обіцяний мільйон снарядів до терміну, який раніше було зумовлено - 1 березня 2024 року. Водночас єврокомісар з питань фінансів Йоханнес Хан відзначив, що ЄС зможе виробляти для України до 2 млн артилерійських боєприпасів щорічно з 2025 року.

У березні 2023 року міністри оборони та закордонних справ ЄС погодили план зі спільної закупівлі боєприпасів, який передбачає надання Україні 1 млн снарядів протягом наступних 12 місяців.

26 лютого президент України Володимир Зеленський заявив про те, що країна отримала від ЄС близько 30% від обіцяного мільйону снарядів.

На полях Паризької конференції з військової допомоги Україні президент Франції Еммануель Макрон розкритикував обіцянку ЄС. На 1 березня 2024 року у країн союзу набереться лише 600 тисяч боєприпасів.

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель зазначив, що Київ отримає понад 1 млн артилерійських снарядівдо кінця поточного року.