Кулеба закликав повністю заборонити пропагандистські канали РФ через розпалювання геноциду

"Розпалювання геноциду на російському державному телебаченні в розпалі. Вони визнають, що Росія бомбить критично важливу інфраструктуру України, щоб створити нестерпні умови життя для мирного населення, і закликають до нових ударів. Російська державна пропаганда в ЄС та інших країнах має бути повністю заборонена", - написав він.

Зазначимо, що раніше на російському телеканалі НТВ у ток-шоу "Своя правда" росіяни визнали, що країна-агресор обстрілює ерегетичну інфраструктуру України.

Зокрема, депутат Державної Думи РФ Борис Чернишов заявив, що такі удари виражають "священну ненависть" до українців. Він закликав мирне населення скидати чинну владу.

Нагадаємо, раніше Кулеба заявляв, що російський телеканал Russia Today має бути заборонений в усіх країнах через розпалювання геноциду. Він зробив таку заяву після того, як на той момент директор мовлення телеканалу Антон Кузнєцов-Красовський закликав топити та спалювати українських дітей.

Окрім того, українські правоохоронці затримали блогера, який працював на Russia Today. Він приїхав до України, аби поширювати фейки про війну.

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