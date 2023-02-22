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Кулеба закликав ООН допомогти повернути з Росії депортованих українських дітей

Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Організація об'єднаних націй має посилити свій вплив на державу-окупанта Росію для того, щоб повернути звідти незаконно депортованих українських дітей.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства закордонних справ.

За словами глави МЗС, все керівництво Росії задіяне депортації дітей, яка складає злочин геноциду.

"Цей жах має бути зупинений, а всі злочинці, залучені до нього, мають понести відповідальність. Для того, щоб його зупинити, потрібно об’єднати всі сили. Урядів, міжнародної спільноти, міжнародних організацій, НУО, активістів, медіа, експертів і правників", - підкреслив він.

Кулеба закликав ООН створити міжнародний спеціальний трибунал щодо злочину агресії проти України для притягнення політичного та військового керівництва Росії до відповідальності за цей найтяжчий міжнародний злочин.

Нагадуємо, окупанти з першого дня вторгнення незаконно вивозять українських дітей на територію Росії. Найбільше їх було вивезено з окупованих територій Луганська, Донецька, Херсонської та Запорізької областей, Криму.

Після скандалу з вивезенням українських дітей з Австрії до РФ уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубинець порізав на шматки членський квиток Європейського інституту омбудсмана і оголосив про вихід із цього об'єднання.

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