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Кулеба призвал ООН помочь вернуть из России депортированных украинских детей

Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Организация объединенных наций должна усилить свое влияние на государство-оккупанта Россию для того, чтобы вернуть оттуда незаконно депортированных украинских детей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел.

По словам главы МИД, все руководство России задействовано в депортации детей, которая составляет преступление геноцида.

"Этот ужас должен быть остановлен, а все преступники, привлеченные к нему, должны понести ответственность. Для того чтобы его остановить, нужно объединить все силы. Правительств, международного сообщества, международных организаций, НПО, активистов, медиа, экспертов и юристов ", - подчеркнул он.

Кулеба призвал ООН создать международный специальный трибунал по преступлению агрессии против Украины для привлечения политического и военного руководства России к ответственности за это самое тяжелое международное преступление.

Напомним, оккупанты с первого дня вторжения незаконно вывозят украинских детей на территорию России. Больше всего они были вывезены с оккупированных территорий Луганска, Донецка, Херсонской и Запорожской областей, Крыма.

После скандала с вывозом украинских детей из Австрии в РФ уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец порезал в клочья членский билет Европейского института омбудсмана и объявил о выходе из этого объединения.

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ООНРоссийская ФедерацияДмитрий КулебадітиБеженцы