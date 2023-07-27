Кулеба закликав Федерацію фехтування дозволити Харлан змагатися: виграла чесну конкуренцію

Він зазначив, що російська спортсменка Анна Смірнова програла чесну конкуренцію і вирішила зіграти нечесно, влаштувавши шоу з рукостисканням.

Міністр додав, що саме так діє російська армія на полі бою.

"Ольга Харлан виграла чесну конкуренцію і проявила гідність. Я закликаю Міжнародну федерацію фехтування відновити права Харлан і дозволити їй змагатися", - написав Кулеба.

Що цьому передувало?

Міжнародна федерація фехтування (FIE) дискваліфікувала українку Харлан після перемоги над росіянкою Смірновою. FIE зарахувала українській фехтувальниці технічну поразку у наступному колі змагань. Її бій з болгаркою Ілієвою не відбувся.

Це сталося після того, як Харлан відмовилася тиснути руку російській суперниці.

При цьому президент Федерації фехтування України Михайло Ілляшев наголосив, що Україна планує оскаржити рішення про дискваліфікацію Харлан.

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