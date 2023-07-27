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Кулеба призвал Федерацию фехтования разрешить Харлан соревноваться: выиграла честную конкуренцию

Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Права украинской фехтовальщицы Ольги Харлан следует восстановить и допустить спортсменку к соревнованиям после того, как ее дисквалифицировали из-за отказа пожать руку российской сопернице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Дмитрия Кулебу.

Он отметил, что российская спортсменка Анна Смирнова проиграла честную конкуренцию и решила сыграть нечестно, устроив шоу с рукопожатием.

Министр добавил, что именно так действует российская армия на поле боя.

"Ольга Харлан выиграла честную конкуренцию и проявила достоинство. Я призываю Международную федерацию фехтования восстановить права Харлана и позволить ей соревноваться", - написал Кулеба.

Что этому предшествовало?

Международная федерация фехтования (FIE) дисквалифицировала украинку Харлан после победы над россиянкой Смирновой. FIE засчитала украинской фехтовальщице техническое поражение в следующем круге соревнований. Ее бой с болгаркой Илиевой не состоялся.

Это произошло после того, как Харлан отказалась пожать руку российской сопернице.

При этом президент Федерации фехтования Украины Михаил Ильяшев подчеркнул, что Украина планирует обжаловать решение о дисквалификации Харлан.

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МИД УкраиныДмитрий КулебаОльга Харлан