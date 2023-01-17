Кулеба закликав Європарламент підтримати створення Спецтрибуналу для РФ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби у Twitter .

"Я закликаю членів Європейського парламенту підтримати створення Спеціального трибуналу щодо злочинної агресії проти України, прийнявши відповідну резолюцію цього тижня. Жодної безкарності для політичного та військового керівництва Росії. Вони мають бути притягнуті до відповідальності", - заявив міністр.

Нагадаємо, раніше заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова заявляла, що ООН необхідно створити спецтрибунал для розслідування злочину агресії Росії проти України. Відповідну резолюцію планується винести на розгляд Генасамблеї ООН вже цього року.

Крім того, раніше президент України Володимир Зеленський закликав Європейський парламент ухвалити окрему резолюцію про створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.

Додамо, що у вересні в Україні було створено робочу групу для створення спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії.

При цьому у грудні минулого року Франція заявила про початок роботи зі створення спецтрибуналу зі злочинів РФ.

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