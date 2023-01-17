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Кулеба призвал Европарламент поддержать создание Спецтрибунала для РФ

Новина українською →
Киев, Вторник 17 января 2023 15:50
Кулеба призвал Европарламент поддержать создание Спецтрибунала для РФ Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Украина призывает членов Европарламента поддержать создание Специального трибунала по преступлениям РФ против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министр иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в Twitter.

"Я призываю членов Европейского парламента поддержать создание Специального трибунала по преступной агрессии против Украины, приняв соответствующую резолюцию на этой неделе. Никакой безнаказанности для политического и военного руководства России. Они должны быть привлечены к ответственности", - заявил министр.

Напомним, ранее заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова заявляла, что ООН необходимо создать спецтрибунал для расследования преступления агрессии России против Украины. Соответствующую резолюцию планируется вынести на рассмотрение Генассамблеи ООН уже в этом году.

Кроме того, ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал Европейский парламент принять отдельную резолюцию о создании специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины.

Добавим, что в сентябре в Украине была создана рабочая группа для создания специального международного трибунала по преступлению агрессии.

При этом в декабре прошлого года Франция заявила о начале работы по созданию спецтрибунала по преступлениям РФ.

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Российская Федерация Дмитрий Кулеба Европарламент Война России против Украины
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