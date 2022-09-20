Кулеба закликав Австралію передати більше Bushmaster для ЗСУ

На Генасамблеї ООН в США українська делегація закликала Австралію надати більше бронеавтомобілів Bushmaster.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника МЗС України Дмитра Кулеби.

"Зустрівся з міністром закордонних справ Пенні Вонг у Нью-Йорку, щоб подякувати їй за непохитну підтримку Австралії", - заявив Кулеба

Міністр заявив, що звернувся з проханням розглянути можливість надіслати Україні більше бронеавтомобілів Bushmaster.

Він підкреслив, що вони відіграють важливу роль у протидії російської агресії на полі бою.