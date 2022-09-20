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Кулеба закликав Австралію передати більше Bushmaster для ЗСУ

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Вівторок 20 вересня 2022 23:03
Кулеба закликав Австралію передати більше Bushmaster для ЗСУ Фото: Кулеба закликав Австралію передати більше Bushmaster для ЗСУ (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

На Генасамблеї ООН в США українська делегація закликала Австралію надати більше бронеавтомобілів Bushmaster.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника МЗС України Дмитра Кулеби.

"Зустрівся з міністром закордонних справ Пенні Вонг у Нью-Йорку, щоб подякувати їй за непохитну підтримку Австралії", - заявив Кулеба

Міністр заявив, що звернувся з проханням розглянути можливість надіслати Україні більше бронеавтомобілів Bushmaster.

Він підкреслив, що вони відіграють важливу роль у протидії російської агресії на полі бою.

Нагадаємо, що раніше Австралія передала Україні 20 бронеавтомобілів Bushmaster вартістю 38 млн доларів.

Також, Австралія направила в Україну бронетехніку місцевого виробництва на прохання президента Володимира Зеленського.

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Збройні сили України Дмитро Кулеба Австралия
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