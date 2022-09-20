Кулеба призвал Австралию передать больше Bushmaster для ВСУ
На Генассамблее ООН в США украинская делегация призвала Австралию предоставить больше бронеавтомобилей Bushmaster.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.
"Встретился с министром иностранных дел Пенни Вонг в Нью-Йорке, чтобы поблагодарить ее за непреклонную поддержку Австралии", - заявил Кулеба.
Министр заявил, что обратился с просьбой рассмотреть возможность послать Украине больше бронеавтомобилей Bushmaster.
Он подчеркнул, что они играют немаловажную роль в противодействии российской агрессии на поле боя.
Напомним, что ранее Австралия передала Украине 20 бронеавтомобилей Bushmaster стоимостью 38 млн долларов.
Также Австралия направила в Украину бронетехнику местного производства по просьбе президента Владимира Зеленского.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .