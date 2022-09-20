Кулеба призвал Австралию передать больше Bushmaster для ВСУ

На Генассамблее ООН в США украинская делегация призвала Австралию предоставить больше бронеавтомобилей Bushmaster.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.

"Встретился с министром иностранных дел Пенни Вонг в Нью-Йорке, чтобы поблагодарить ее за непреклонную поддержку Австралии", - заявил Кулеба.

Министр заявил, что обратился с просьбой рассмотреть возможность послать Украине больше бронеавтомобилей Bushmaster.

Он подчеркнул, что они играют немаловажную роль в противодействии российской агрессии на поле боя.