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Кулеба призвал Австралию передать больше Bushmaster для ВСУ

Новина українською →
Вторник 20 сентября 2022 23:03
Кулеба призвал Австралию передать больше Bushmaster для ВСУ Фото: Кулеба призвал Австралию передать больше Bushmaster для ВСУ (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

На Генассамблее ООН в США украинская делегация призвала Австралию предоставить больше бронеавтомобилей Bushmaster.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.

"Встретился с министром иностранных дел Пенни Вонг в Нью-Йорке, чтобы поблагодарить ее за непреклонную поддержку Австралии", - заявил Кулеба.

Министр заявил, что обратился с просьбой рассмотреть возможность послать Украине больше бронеавтомобилей Bushmaster.

Он подчеркнул, что они играют немаловажную роль в противодействии российской агрессии на поле боя.

Напомним, что ранее Австралия передала Украине 20 бронеавтомобилей Bushmaster стоимостью 38 млн долларов.

Также Австралия направила в Украину бронетехнику местного производства по просьбе президента Владимира Зеленского.

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