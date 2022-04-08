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Австралия передает Украине 20 бронеавтомобилей Bushmaster стоимостью 38 млн долларов

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Канберра, Пятница 08 апреля 2022 06:55
Австралия передает Украине 20 бронеавтомобилей Bushmaster стоимостью 38 млн долларов Бронеавтомобиль Bushmaster на пути в Украину (Фото: pilbaranews.com.au)
Автор: Константин Широкун

Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко сообщил, что Австралия передает ВСУ 20 бронетранспортеров Bushmaster общей стоимостью 38 млн долларов. На принятие решения и начало реализации передачи понадобился всего один день.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Василия Мирошниченко.

Украинский дипломат также отметил, что передача Украине бронеавтомобилей стала самым быстрым решением о выделении военной помощи в истории Австралии.

Австралия передает Украине 20 бронеавтомобилей Bushmaster стоимостью 38 млн долларов"Президент Владимир Зеленский 31 марта обратился в парламент с речью и попросил бронетранспортеры Bushmaster. На следующее утро премьер-министр Скотт Моррисон подтвердил готовность их предоставить. По украинскому времени все произошло за один день. Утром попросил, и к концу дня уже было согласование", — подчеркнул Мирошниченко.

Bushmaster представляет собой двухосный бронеавтомобиль, рассчитанный на перевозку войскового соединения в составе девяти человек. Стандартная конфигурация машины обеспечивает защиту экипажа от 7,62 мм и 5,56 мм пуль стрелкового оружия, а также противопехотных мин, которые содержат до 9,5 кг тротилового эквивалента.

Австралия передает Украине 20 бронеавтомобилей Bushmaster стоимостью 38 млн долларов

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