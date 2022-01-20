Кулеба о введении санкций США против России: решение в Вашингтоне уже принято

"США разработали пакет очень болезненных санкций против России, которые способны нанести разрушительный экономический удар...Принципиальным является то, что решение в Вашингтоне уже принято", - рассказал Кулеба.

В свою очередь он не стал раскрывать все детали, ведь сейчас, по его словам, на финишной прямой идет работа с согласованием действий между США и их европейскими союзниками.

"США готовы применить всю мощь своих экономических и финансовых инструментов, чтобы перекрыть кислород российской экономике. РФ также потеряет доступ к целому ряду важных для ее развития технологий", - резюмировал Кулеба.