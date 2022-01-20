Кулеба про введення санкцій США проти Росії: рішення у Вашингтоні вже ухвалено

"США розробили пакет дуже болісних санкцій проти Росії, які здатні завдати руйнівного економічного удару...Принциповим є те, що рішення у Вашингтоні вже ухвалено", - розповів Кулеба.

Своєю чергою він не став розкривати всі деталі, адже наразі, за його словами, на фінішній прямій йде робота з узгодженням дій між США та їхніми європейськими союзниками.

"США готові застосувати всю потужність своїх економічних і фінансових інструментів, щоб перекрити кисень російській економіці. РФ також втратить доступ до цілої низки важливих для її розвитку технологій", - резюмував Кулеба.