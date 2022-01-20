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Кулеба про введення санкцій США проти Росії: рішення у Вашингтоні вже ухвалено

Автор: Марія Кучерявець

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що США розробили пакет санкцій проти Росії, який завдасть "руйнівного" удару по її економіці. Відповідне рішення вже ухвалено у Вашингтоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Кулеби під час брифінгу.

"США розробили пакет дуже болісних санкцій проти Росії, які здатні завдати руйнівного економічного удару...Принциповим є те, що рішення у Вашингтоні вже ухвалено", - розповів Кулеба.

Своєю чергою він не став розкривати всі деталі, адже наразі, за його словами, на фінішній прямій йде робота з узгодженням дій між США та їхніми європейськими союзниками.

"США готові застосувати всю потужність своїх економічних і фінансових інструментів, щоб перекрити кисень російській економіці. РФ також втратить доступ до цілої низки важливих для її розвитку технологій", - резюмував Кулеба.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський закликав США терміново ввести санкції проти Росії. Оскільки після вторгнення в Україну вони не матимуть жодного сенсу.

Додамо, США підготували проєкт санкцій проти Росії на випадок вторгнення в Україну, які, в тому числі будуть поширюватися на президента РФ Володимира Путіна.

Варто зазначити, що у США допускають будь-які варіанти санкцій проти Росії, у тому числі можливість міжбанківської системи передачі інформації SWIFT, у разі вторгнення в Україну.

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Санкції проти Росії