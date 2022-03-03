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Кулеба о введении миротворцев в Украину: это опция, над которой мы работаем

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Украина, Четверг 03 марта 2022 17:38
Кулеба о введении миротворцев в Украину: это опция, над которой мы работаем Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина работает над вопросом о введении миротворцев. Однако для этого нужна поддержка Совета безопасности ООН, членом которого является Россия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий главы МИД.

"Этот вопрос тоже в работе (введение миротворцев в Украину - ред.). Для его реализации есть несколько путей. Базовый путь, к сожалению, заблокирован, потому что нужна поддержка Совета безопасности ООН, а Россия не хочет поддерживать это решение. Это тоже опция, над которой мы работаем. Впрочем, украинцы должны сохранять веру в ВСУ и силы теробороны, потому что это наша земля, наши люди, и мы должны себя оборонять", - отметил Кулеба.

Напомним, сегодня украинская и российская делегации проводят второй раунд переговоров.

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