Кулеба о введении миротворцев в Украину: это опция, над которой мы работаем

"Этот вопрос тоже в работе (введение миротворцев в Украину - ред.). Для его реализации есть несколько путей. Базовый путь, к сожалению, заблокирован, потому что нужна поддержка Совета безопасности ООН, а Россия не хочет поддерживать это решение. Это тоже опция, над которой мы работаем. Впрочем, украинцы должны сохранять веру в ВСУ и силы теробороны, потому что это наша земля, наши люди, и мы должны себя оборонять", - отметил Кулеба.