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Кулеба про введення миротворців в Україну: це опція, над якою ми працюємо

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Україна, Четвер 03 березня 2022 17:38
Кулеба про введення миротворців в Україну: це опція, над якою ми працюємо Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна працює над питанням про введення миротворців. Проте для цього потрібна підтримка Ради безпеки ООН, членом якої є Росія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар очільника МЗС.

"Це питання теж в роботі (введення миротворців в Україну - ред.). Для його реалізації є декілька шляхів. Базовий шлях, на жаль, заблокований, тому що потрібна підтримка Ради безпеки ООН, а Росія не хоче підтримувати це рішення. Це теж опція, над якою ми працюємо. Утім, українці повинні зберігати віру в ЗСУ та сили тероборони, бо це наша земля, наші люди, і ми маємо себе обороняти", - зазначив Кулеба.

Нагадаємо, сьогодні українська та російська делегації проводять другий раунд переговорів.

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