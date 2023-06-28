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Кулеба вважає, що ПВК "Вагнера" вже не існуватиме в нинішньому вигляді

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Середа 28 червня 2023 04:46
Кулеба вважає, що ПВК "Вагнера" вже не існуватиме в нинішньому вигляді Фото: Дмитро Кулеба, глава МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Російську ПВК "Вагнера" після спроби її засновника Євгена Пригожина влаштувати переворот у РФ минулого тижня очікує трансформація, і вона вже не існуватиме у своєму нинішньому вигляді.

Так вважає міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає РБК-Україна з посиланням на CNN.

Чиновник висловився про наслідки незавершеного маршу "кухаря Путіна" на Москву зі своїми найманцями минулої суботи, що закінчився за пару сотень кілометрів до російської столиці укладанням домовленостей з Кремлем за посередництвом самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

"Я думаю, що "Вагнер" не продовжить своє існування у нинішньому вигляді", - сказав Кулеба журналістам.

При цьому глава МЗС додав, що йому немає діла про подальшу долю російських найманців, які беруть активну участь у військовій агресії Кремля проти України.

"Але мені байдуже, що з ними буде, тому що, знаєте, ми думаємо про те, що відбувається в Україні", - зазначив Кулеба.

Спроба держперевороту Пригожина та рейд на Москву

Минулого тижня Пригожин звинуватив ЗС РФ в ударах по тилових таборах його найманців, після чого оголосив про наміри вирушити з "вагнерівцями" до РФ, і покарати військове керівництво країни-агресора.

За день найманці Пригожина взяли під свій контроль Ростов та низку інших населених пунктів. Потім колони "вагнерівців" почали рухатися у бік Москви. Проте пізніше ватажок найманців припинив цей рейд після розмови із білоруським диктатором Лукашенком.

Як стало відомо пізніше, засновник ПВК "Вагнера" вже знаходиться на території РБ. Лукашенко у своїй заяві зазначав, що не проти прийняти і найманців Пригожина до своєї армії.

Тим часом у Міноборони РФ повідомили, що йде підготовка до передачі важкої військової техніки "вагнерівців" до діючих підрозділів Росармії.

Більш детально про те, чому бунт "кухаря Путіна" так швидко провалився, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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Дмитро Кулеба ПВК Вагнера Війна Росії проти України Переворот в Росії
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