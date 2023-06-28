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Кулеба считает, что ЧВК "Вагнера" уже не будет существовать в нынешнем виде

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Среда 28 июня 2023 04:46
Кулеба считает, что ЧВК "Вагнера" уже не будет существовать в нынешнем виде Фото: Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Российскую ЧВК "Вагнера" после попытки ее основателя Евгения Пригожина устроить переворот в РФ на прошлой неделе ожидает трансформация, и она уже не будет существовать в своем нынешнем виде.

Так считает министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Чиновник высказался о последствиях незавершенного марша "повара Путина" на Москву со своими наемниками в минувшую субботу, что закончился за пару сотен километров до российской столицы заключением договоренностей с Кремлем при посредничестве самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

"Я думаю, что "Вагнер" не продолжит свое существование в нынешнем виде", сказал Кулеба журналистам.

При этом глава МИД добавил, что ему нет дела о дальнейшей судьбе российских наемников, принимающих активное участие в военной агрессии Кремля против Украины.

"Но мне все равно, что с ними будет, потому что, знаете ли, мы думаем о том, что происходит в Украине", - отметил Кулеба.

Попытка госпереворота Пригожина и рейд на Москву

На прошлой неделе Пригожин обвинил ВС РФ в ударах по тыловым лагерям его наемников, после чего объявил о намерениях отправиться с "вагнеровцами" в РФ, и наказать военное руководство страны-агрессора.

За день наемники Пригожина взяли под свой контроль Ростов и ряд других населенных пунктов. Затем колонны "вагнеровцев" стали двигаться в сторону Москвы. Однако позже вожак наемников прекратил этот рейд после беседы с белорусским диктатором Лукашенко.

Как стало известно позже, основатель ЧВК "Вагнера" уже находится на территории РБ. Лукашенко в своем заявлении отмечал, что не против принять и наемников Пригожина в свою армию.

Между тем, в Минобороны РФ сообщили, что идет подготовка к передаче тяжелой военной техники "вагнеровцев" в действующие подразделения Росармии.

Более детально о том, почему бунт "повара Путина" так быстро провалился, - читайте в материале РБК-Украина.

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