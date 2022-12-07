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Країни НАТО уникають теми можливого членства України в Альянсі, - Politico

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Середа 07 грудня 2022 11:45
Країни НАТО уникають теми можливого членства України в Альянсі, - Politico Фото: країни НАТО уникають теми можливого членства України в альянсі (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Західні країни уникають "вибухонебезпечного" питання про вступ України до НАТО, оскільки бояться воєнного конфлікту з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Видання зазначає, що багато представників країн-членів Альянсу не хочуть торкатися теми вступу України до НАТО. Навіть коли на них іде тиск, політики відповідають завченими та короткими фразами.

Після того, як у вересні Україна закликала прискорити процес вступу до військового альянсу, НАТО публічно повторила тези про свою політику відчинених дверей, проте конкретної відповіді не було.

Крім того, минулого тижня під час зустрічі міністрів закордонних справ НАТО їхня заключна заява вказувала на розпливчасту обіцянку 2008 року про те, що Україна колись приєднається до Альянсу.

Такої лінії Захід дотримується кількох причин. Зокрема, як пише видання, у НАТО існують розбіжності щодо того, як і коли Україна має вступити у військовий блок. Також великі європейські столиці "не хочуть провокувати Кремль, знаючи надчутливість Росії до питання розширення НАТО на схід".

"Деякі дуже добрі друзі України більше бояться позитивної відповіді на заявку України на членство в НАТО, ніж надання Україні найсучаснішої зброї", - цитує Politico міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу.

Видання наголошує, що незрозуміло, чи захочуть західні партнери України будь-коли надавати їй будь-які гарантії чи щось, крім 5-ї статті НАТО про колективну оборону, що допоможе стримати Росію в майбутньому.

Тим часом директор Міжнародного інституту стратегічних досліджень Макс Бергманн вважає, що якщо Україна застрягне у безвиході військового конфлікту, то членства НАТО для неї не буде.

"Однак якщо Київ поверне територію і прийме свої кордони - хоч би якими вони були, включаючи Крим або без нього, - тоді все може змінитися дуже швидко", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна поступово схиляє євроатлантичну більшість підтримати її у питанні приєднання до Північноатлантичного альянсу.

При цьому, як заявила віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанишина, усі 30 країн-членів НАТО підтримують необхідність майбутнього вступу України до Північноатлантичного альянсу.

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