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Кулеба вперше відвідає Ліберію: обговорить експорт зерна

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Середа 26 липня 2023 14:11
Кулеба вперше відвідає Ліберію: обговорить експорт зерна Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у ході третього турне країнами Африки здійснить перший в історії дипломатичних відносин візит до Ліберії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС.

За планом, міністр має прибути до Ліберії вже сьогодні, 26 липня.

Кулеба проведе переговори із керівництвом країни щодо забезпечення експорту українських зернових в Африку, підтримки формули миру президента України Володимира Зеленського, а також розвитку двосторонньої співпраці.

Турне Кулеби до Африки

Зазначимо, що міністр відправився вже у третє турне країнами Африки.

Після свого першого турне він оголосив про плани навчати африканських дипломатів.

Загалом, метою візитів було зокрема:

  • залучення держав до формули миру Зеленського;
  • заручення підтримкою щодо "зернового коридору";
  • створення нових можливостей для українського бізнесу.

Зерновий терор

Після виходу із "зернової угоди" Росія майже щоночі атакує південь України. Загарбники застосовують для ударів по Одеській, Миколаївській та Херсонській областях ракети різних типів та дрони-камікадзе. Внаслідок ворожих обстрілів не лише зазнають пошкоджень порти та інша інфраструктура, але також гинуть та отримують поранення мирні жителі.

Весь минулий тиждень росіяни атакували портову інфраструктуру Одеси та області. Страждали не лише порти, а й житлові будинки.

Зокрема, в ніч на 23 липня росіяни завдали ракетного удару по Спасо-Преображенському кафедральному собору в Одесі. Російська ракета влучила у центральний вівтар. Внаслідок атаки частково зруйновано будівлю храму та дах.

В ніч проти 24 липня загарбники атакували річковий порт Рені на Дунаї, який знаходиться поблизу кордону з Румунією.

Зазначимо, що голова МЗС закликав Африку та Азію приєднатися до відповіді на продовольчий тероризм Росії.

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