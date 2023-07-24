Кулеба закликав Африку та Азію приєднатися до відповіді на продовольчий тероризм РФ

Країнам Африки та Азії слід приєднатися до глобальної відповіді на продовольчий тероризм, який вчиняє Росія тим, що атакує українські склади з зерном та перешкоджає експорту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Дмитра Кулебу .

Він нагадав, що країна-агресор вночі атакувала ще одне українське зерносховище.

Кулеба зазначив, що тримаючи в заручниках 400 мільйонів людей, Росія намагається домогтися поступок.

"Я закликаю всі країни, особливо країни Африки та Азії, які найбільше страждають від зростання цін на продовольство, до об'єднаної глобальної відповіді на продовольчий тероризм", - написав міністр.

Обстріл Одеси та області

Після виходу із "зернової угоди" Росія майже щоночі атакує південь України. Загарбники застосовують для ударів по Одеській, Миколаївській та Херсонській областях ракети різних типів та дрони-камікадзе. Внаслідок ворожих обстрілів не лише зазнають пошкоджень порти та інша інфраструктура, але також гинуть та отримували поранення мирні жителі.

Весь минулий тиждень росіяни атакували портову інфраструктуру Одеси та області. Страждали не лише порти, а й житлові будинки.

Наприклад, під час вчорашньої атаки на Одесу постраждали 22 людини, одна загинула. Також було частково зруйновано Спасо-Преображенський собор.

Сьогодні вночі загарбники завдали удару з використанням "Шахедів" по Дунайських портах. Внаслідок атаки є пошкодження інфраструктури. У порту "Рені" було зруйновано три склади із зерном. Також постраждали шестеро людей.

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